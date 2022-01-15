Российский спортсмен рассказал о продаже медалей с Паралимпиады за $1,7 млн

Российский пловец Денис Тарасов выразил удивление тому что неизвестный несколько дней назад опубликовал объявление о продаже его медалей с Олимпиады-2020 за $1,7 млн. Его слова передает «Матч ТВ».

«Даже не знаю, что и сказать. С моими медалями кто только не фотографировался, я их иногда даю знакомым на время. Не удивлен, что такие фотографии есть, но сильно удивился, что подобное объявление появилось. Объявление опубликовал сам я? Исключено. Но я увидел сумму, которую запросили… Если кто-то захочет купить за 1,7 миллиона евро, то я даже скидку сделаю (смеется)», — сказал Тарасов.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Тарасов — чемпион и многократный призёр летних Паралимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, на Играх в Токио российские спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, что стало рекордом для сборной России за всю историю ее участия в Паралимпиаде.