Джахит Багчы: Я горжусь тем, что стал свидетелем подписания «Шушинской декларации»

«Возможно, самым важным событием за эти 30 лет стало то, что горе Азербайджана превратилось в радость победы. Азербайджан одержал Победу в Карабахе благодаря политической и моральной поддержке Турции, и это подняло наши отношения на союзнический уровень».

Об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

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Посол отметил, что «Шушинская декларация» стала документом, провозгласившим это на весь мир: «15 июня 2021 года была подписана «Шушинская декларация». Я горжусь тем, что стал свидетелем этого исторического события. Каждая строчка «Шушинской декларации» это приказ, инструкция и для меня, и для наших азербайджанских братьев. Мы стремимся продвинуть наши отношения».

Дипломат добавил, что главным событием 30-летних отношений стал их выход на союзнический уровень.

«Тюркский совет времен председательства Президента Азербайджана Ильхама Алиева превратился под председательством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Организацию тюркских государств. Это наш общий успех, это успех, достигнутый 5 странами-членами организации и 2 странами, имеющими в ней статус наблюдателя. Мы сотрудничаем не только в сферах энергетики, обороны, но и во всех сферах», — цитирует его АПА.