Участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева до конца месяца будут завершены работы в связи с лицами, внесенными в подсистему «Победа» (Zəfər), представляющую собой централизованную электронную информационную систему.

Об этом завотделом Министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов сообщил телеканалу REAL.

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По его словам, участники Отечественной войны в течение января смогут получить статус «Ветеран войны» и соответствующее удостоверение, а также ежемесячную пенсию в размере 80 манатов, сообщает Report.