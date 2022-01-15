В Азербайджане пройдет II Карабахский экономический форум

Будет проведен II Карабахский экономический форум.

Как сообщили в Общественном объединении поддержки социального развития «İMZA», решение об этом было принято на заседании Правления организации.

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Председатель ОО Хайям Аскеров сказал в своем выступлении на заседании, что проведенный в прошлом году I Карабахский экономический форум вызвал большой интерес и в нашей стране, и за границей, в том числе у СМИ. В местной и зарубежной прессе были опубликованы интересные и содержательные статьи, подготовлены репортажи о форуме, он широко обсуждался в соцсетях.

В материалах была дана высокая оценка тому, что на форуме были проведены эффективные обсуждения, выдвинуты важные предложения по работе, проводимой нашим государством в целях возрождения освобожденных от оккупации земель под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Всё это обуславливает проведение в нынешнем году II Карабахского экономического форума. Предложения по дате проведения форума, организационной работе, вопросах, которые будут на нем обсуждаться будут рассмотрены на последующих заседаниях, общественности будет предоставлена дополнительная информация об этом, сообщает АПА.