Самолеты с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье

Три самолета Ан-124 «Руслан» и четыре самолета Ил-76 прибыли в Подмосковье из Казахстана. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

«Седьмой самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества. «По окончании торжественного митинга личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации», — уточнили в военном ведомстве.