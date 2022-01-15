США подготовили 18 сценариев на случай российского вторжения в Украину

Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого на Западе «российского вторжения» на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в опубликованном в субботу интервью в британской газете Financial Times.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <…> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — отметила дипломат.

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Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. «Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда — наоборот», — сказала она. Вместе с тем заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Вашингтон ведет переговоры с европейскими союзниками относительно возможного ответа на действия России, который бы учитывал интересы жителей западных государств.

Комментируя прошедшие на текущей неделе переговоры по гарантиям безопасности между делегациями США и РФ, Нуланд заявила, что сторонам удалось услышать озабоченности друг друга, однако серьезная дискуссия еще не начиналась. «На данный момент мы лишь услышали [опасения] друг друга, — сказала она. — Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы [начать] для попытки достигнуть соглашений. В особенности, если они (РФ — прим. ТАСС) хотят, чтобы эти соглашения были юридически обязывающими. Поэтому нам понадобится больше времени».

При этом, как добавила Нуланд, Вашингтон заинтересован в продолжении переговоров с Москвой. «Мы верим, что мы можем снизить напряженность и добиться прогресса по некоторым из тем посредством дипломатии, — заявила дипломат. — Мы надеемся и ожидаем, что Москва останется за столом переговоров и [будет вести дискуссии] по ряду вопросов, но выбор за [президентом РФ Владимиром] Путиным». Нуланд также отдельно остановилась на том, что переговоры «должны вестись на основе взаимности». «У них (РФ — прим. ТАСС) есть требования, но у нас также есть озабоченности», — заключила она.