Власти Казахстана освободили еще четверых граждан Киргизии

Правоохранительные органы Казахстана освободили четверых ранее задержанных по подозрению в причастности к экстремистской деятельности граждан Киргизии. Об этом в субботу сообщили в МИД Киргизии.

«Сегодня, 15 января 2022 года, итогом проработки вызволения граждан Кыргызской Республики стало освобождение казахстанской стороной ранее задержанных четверых граждан Кыргызстана», — говорится в сообщении.

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По данным МИД, все они уже «благополучно вернулись в свои семьи». «В рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызстана за рубежом министерство принимает все меры для оказания всесторонней помощи каждому гражданину Кыргызстана, находящемуся на территории Республики Казахстан», — отмечается в сообщении.

Несколько дней назад казахстанская сторона также освободила из-под стражи киргизского музыканта Викрама Рузахунова, который ошибочно был задержан по подозрению в причастности к беспорядкам в Алма-Ате.

Во время произошедших в Казахстане беспорядков, по официальным данным киргизской стороны, в общей сложности погибли два гражданина Киргизии и пятеро были задержаны.