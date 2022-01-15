В Азербайджане потребление лекарств выросло на 25%

В прошлом году расходы потребителей на фармацевтическую продукцию и медицинские изделия в Азербайджане увеличились на 24,8% и составили 952 млн манатов.

Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

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Согласно информации, в отчетном году 2,2% средств, потраченных потребителями на товары для конечного потребления, были израсходованы на покупку указанной продукции.

Оборот розничной торговли товаров названной категории в 2020 году составил 748,9 млн манатов. В 2020 году 1,8% средств, потраченных покупателями на потребительские товары, было израсходовано на приобретение фармацевтической продукции и медицинских изделий, сообщает Report.