Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 27 376 человек.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 345, вторую дозу получили 2 739, бустерную дозу – 22 292 человека.

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Общее число вакцинированных в стране составляет 11 648 496, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 198 072, вторую дозу получили 4 712 091, бустерную дозу – 1 738 333 человека.