Завтра в Баку ожидается снег

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 16 на 17 января и до вечера 17 января ожидаются осадки, местами осадки усилятся, местами перейдут в мокрый снег, на возвышенностях в снег.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, ветреная погода будет преобладать до 20 января. На смену северо-западному ветру придет юго-западный. Максимальная скорость ветра местами достигнет 23-28 м/с.

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Температура воздуха 17 января в первой половине дня составит 1-3° тепла, к вечеру — 0-1° мороза. В районах Азербайджана с вечера 16 по вечер 17 января, в основном в южных и восточных районах ожидается дождь и мокрый снег.

В ближайшие дни будет дуть северо-западный ветер, который сменится юго-западным.