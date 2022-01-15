В Азербайджане 13 пациентов с коронавирусом скончались

В Азербайджане выявлено еще 710 случаев заражения коронавирусом, 260 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

13 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 624 918 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 608 145 человек вылечились, 8 510 скончались, число активных больных — 8 263.

За прошедшие сутки проведено 10 150 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 997 160 тестов.