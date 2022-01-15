Turkish Airlines отменила требование ПЦР-тестов

Авиакомпания Turkish Airlines отменила требование для пассажиров предъявлять ПЦР-тесты при посадке на самолет на всех внутренних рейсах в Турции. Об этом сообщил в субботу генеральный директор авиаперевозчика Билял Экши.

«В соответствии с решением, принятым нашими компетентными органами, для всех наших пассажиров отменяется требование предоставлять ПЦР-тесты на внутренних рейсах. Для них будет достаточно предоставить HES-код», — написал Экши на своей странице в Twitter.

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Сейчас всем иностранцам, прибывающим в республику, необходимо заполнять за 72 часа перед въездом электронные анкеты для получения так называемого кода здоровья (HES code). Это необходимо сделать на веб-сайте register.health.gov.tr, после чего автоматически выдается индивидуальный HES-код.

Между тем в последние недели в Турции фиксируется резкий прирост числа заразившихся коронавирусной инфекции. В Минздраве страны это связывают с распространением нового штамма «омикрон», который, по словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, стал доминирующим в республике.