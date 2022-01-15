Терпение Анкары иссякло: в ответ на гибель трех турецких военных ликвидировано 44 террористов

«Любая атака в районе государственной границе Турции сопряжена с многократно более жесткими ответными мерами Анкары. Пусть никто в этом не сомневается!».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя агентству Anadolu ход антитеррористической операции, начатой в ответ на гибель военнослужащих на границе с Сирией.

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Взрывное устройство, заложенное террористами в приграничном районе Акчакале провинции Шанлыурфа, 8 января унесло жизни трех военнослужащих ВС Турции.

«В ответ на подлые действия террористов были нанесены сокрушительные удары по объектам террористов. По состоянию на 15 января нейтрализовано 44 террориста. Кровь наших героев не останется неотмщенной», — сказал министр.

Акар в очередной раз призвал стороны Россию и США выполнить обязательства в рамках договоренностей с Турцией по Сирии.

«Мы не собираемся сидеть сложа руки в ответ на атаки террористов, спланированные за границами нашей страны. Терпение Турции иссякло», — подчеркнул турецкий министр.