«У Украины и Азербайджана очень много общего, а визит Алиева в Киев имеет глубокое значение»

Собеседник Minval.az — украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

— Как вы оцениваете итоги визита в Украину президента Азербайджана Ильхама Алиева?

— На мой взгляд, этот визит нельзя относить к категории будничных рабочих поездок, поскольку он имеет куда более глубокое и всестороннее значение. В рамках сегодняшних переговоров речь шла не только о сотрудничестве в экономической, энергетической сфере, укреплении двусторонних отношений, но и о выстраивании новой оси взаимодействия.

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У Украины и Азербайджана очень много общего, как в историческом, так и культурном аспекте. И так сложилось, что наш путь, особенно в период обретения независимости, постсоветский период, сопровождался схожими трагедиями и вызовами. А потому, этот визит носил и характер за пределами повседневной дипломатии.

Не сомневаюсь, что президенты обговаривали ряд направлений и векторов взаимодействия между нашими странами помимо тех, о которых сейчас обсуждают в прессе, а те, что обсуждают — это вершина айсберга перспектив. В частности, у нас весьма обширный горизонт в области военно-технического и энергетического сотрудничества.

— Турция и Армения приступили к налаживанию диалога. Каковы Ваши прогнозы по этому процессу?

— Безусловно, сам факт подобного диалога уже вселяет определённый оптимизм и веру в нормализацию отношений Армении со своими соседями. Но всё же, в этой республике продолжают сохраняться достаточно высокие как антитурецкие, так и реваншистские настроения. Не хотелось бы, чтобы данный процесс был не более чем ширмой для отвлечения внимания от реальной позиции Еревана. В конце концов, от добрососедского сосуществования Армении с соседями зависит благополучие страны и её граждан, которые из-за внутренней, политики национального изоляционизма, упустили десятилетия развития и процветания.

— Вашингтон считает, что Россия закладывает основу, чтобы сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Названы даже сроки: с середины января по середину февраля. Как Вы оцениваете усилия Запада в контексте украинско-российского противостояния?

— На сегодняшний день общими усилиями Украины и её международных партнёров удаётся избежать очередного, масштабного конфликта на карте Европы. Но, следует понимать, что фактически, своими действиями Россия совершает то, чего боится больше всего – вступления Украины в НАТО. Именно вторжение России в Украину в 2014 году, оккупация полуострова Крым и части Донбасса убедили Украину в неизменности и без альтернативности курса вступления в НАТО.

Сейчас Россия, создавая угрозу у границ с Украиной и диктуя странам Запада свои условия, в режиме шантажа, опять-таки, лишь ускоряет эти процессы интеграции Украины в НАТО. Страны Запада сейчас оказывают всецелую политическую и финансовую поддержку Украине, а так же помощь в вопросах военно-технического характера. Уровень взаимодействия и сотрудничества Украины и Запада на сегодняшний день как никогда высок.

— Не могу не спросить вас о событиях в Казахстане. Какие уроки, на Ваш взгляд, должны извлечь страны бывшего СССР из них?

— К сожалению, трагические события в Казахстане показали, что дестабилизация социально-общественного порядка в стране может осуществляться не только посредством недовольства населения теми или иными событиями, но и использоваться как внутренними, так и внешними силами в своих интересах. Я не одобрял и не одобряю ввод контингента ОДКБ в Казахстан и считаю это одной из ошибок президента Токаева. Но, сам процесс ввода данного контингента, на мой взгляд, показал степень угрозы исходящей от данной организации, которая для осуществления миссии в Казахстане, по сути, нарушила свой же собственный устав. Это настораживает больше всего и это чудо, что Казахстан смог выйти из кризиса с минимальными, хотя и трагическими потерями.

Беседовал Асиф Айдынлы