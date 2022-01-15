Яроша прооперировали в Украине из-за угрозы потери руки

В Днепропетровской областной больнице им. Мечникова прооперировали бывшего лидера организации «Правый сектор», командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша. В конце прошлого года у военного перестала функционировать рука. Об этом он сообщил в своем Facebook в пятницу, 14 января.

По словам экс-лидера «Правого сектора», в конце прошлого года у него перестала функционировать рука, раненая еще в 2015 году.

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«Начала нестерпимо болеть и вызвала высокую температуру. Сначала думал, что простудился, но потом оказалось, что все гораздо банальнее: загноение и всякие другие плохие дела… Слава Богу, что у друзей-медиков, которые ультимативно заставили обследоваться… и тут же назначили операцию», — поделился военный.

Ярош добавил, что он обратился к врачам в Новый год. Операция длилась на протяжении 4 часов.

«Из меня достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу шурупов (кое-что оставили), откачали стакан навоза и еще что-то хорошо сделали. Кстати, как оказалось, украинские кости способны гнуть и ломать израильский титан», — написал бывший лидер ПС.