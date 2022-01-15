«Газпром» потребовал увеличить цены на газ для Польши

Российская компания «Газпром экспорт» подала иск к польской государственной нефтегазовой компании PGNiG для пересмотра цен по контракту, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпром экспорта».

Обращение инициировали ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром». Они настаивают на изменении условий от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

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«Инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа», — объяснили в пресс-службе российской энергетической компании. Российская сторона готова искать возможности урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров.

Как отметили в польской компании PGNiG, она считает требование поднять цены по «Ямальскому контракту» необоснованным.

«Требование об увеличении цены по контракту, включенное в тендерное предложение «Газпрома», совершенно необоснованно. Мы готовы доказать это перед арбитражным судом», — заявил Павел Маевский, председатель правления PGNIG.