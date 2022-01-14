НАТО приветствует переговоры Турция-Армения

Альянс НАТО поприветствовал московские переговоры представителей Армении и Турции по нормализации отношений.

Об этом сообщил специальный представитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина в Twitter.

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«НАТО приветствует сегодняшнюю встречу в Москве спецпредставителей Армении и Турции. НАТО приветствует нормализацию отношений между ними, это послужит стабильности в регионе, призываем Анкару и Ереван продолжить усилия», — написал он.