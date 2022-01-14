Как «форпост» всю дипломатию Захаровой испортил

Российский миротворческий контингент в Карабахе оказался в весьма двусмысленной ситуации. В ответ на критику, высказанную президентом Азербайджана в своем интервью, защищать имидж РМК поторопились не только Мария Захарова, но и… ханкендинские сепаратисты.

Накануне в своем интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев в целом положительно оценил деятельность РМК. Но в то же время напомнил и о «раздражающих моментах», упомянув и незаконные поездки в Карабах граждан третьих стран, в том числе кандидата в президенты Франции Валери Пекресс, и то, что на въезде в Лачинский коридор росмиротворцы пропускают без проверки 91% автомобилей, в то время как на выезде — только 46%. По словам главы государства, «это говорит о том, что российские миротворческие силы стараются, чтобы въезд был свободным, а на выезде имелись определенные проблемы», отметив, что это не может быть случайным. Как подчеркнул президент, это неприемлемо. Критика жёсткая и более чем «по делу». Да еще к тому же высказана на самом высоком уровне и публично. Мяч сегодня на российской половине поля, и дальше уже многое, если не все, зависит от реакции Москвы. Тем более что в Баку требуют от РМК всего лишь соблюдать обязательства, закрепленные в Трехстороннем заявлении.

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Понятно, что не заметить столь жесткой критики, да еще и на президентском уровне, в России не могли. Признать, что критика эта справедливая, не могли тоже, убедительно опровергнуть тем более не получалось. Оставалось только обижаться — российские информагентства положительной оценки постарались не заметить и поспешили выдать на ленту новости под заголовками «Президент Азербайджана высказал претензии к российским миротворцам в Карабахе». А затем за дело взялась Мария Захарова, которая на своем брифинге уверенно заявила: бросить тень на российских миротворцев не получится!

Здесь, конечно, стоит напомнить госпоже Захаровой, что тень вообще-то росмиротворцы бросают сами на себя. И что объяснение «все хорошо, мы белые и пушистые» при нынешнем раскладе не имеет шансов «сработать».

Но вскоре все оказалось куда хуже. На защиту имиджа росмиротворцев поспешили… карабахские сепаратисты. В Ханкенди «МИД» сепаратистов поторопился заявить: «Мы высоко ценим миссию российского миротворческого контингента в «Арцахе» (кавычки наши — Minval) и считаем неприемлемым любую попытку бросить тень на их деятельность».

И вот как, интересно, почувствовали себя на Смоленской площади, когда слова Захаровой едва ли не слово в слово совпали с заявлением сепаратистов? Да, формально Москва за это заявление как бы не отвечает. Но в реальности…

Во-первых, как так получилось, что вообще в Ханкенди продолжают открыто действовать структуры сепаратистов? В том числе и контора, именующая себя «министерством иностранных дел»? По логике вещей, все управленческие функции должна была бы взять на себя российская армия. Тем более что в Ханкенди уже прибыла «команда» МЧС, медики и еще представители многих структур.

А, во-вторых, и «в-главных», с таким рвением сепаратисты вряд ли будут защищать силу, стоящую между сторонами. Так рьяно защищают, пардон, «крышу». Со всеми вытекающими. В переводе, сепаратисты попросту «спалили» всю дипломатию госпожи Захаровой. И это не только повод вспомнить, что услужливый, скажем так, форпост порой опаснее врага. Просто если в Баку выступают со столь резкими и нелицеприятными оценками деятельности миротворцев — уже очень большая проблема. А если вслед за госпожой Захаровой, которой это положено по штату, защищать имидж миротворцев спешат, пардон, ошметки оккупационного режима — вот это настоящая политическая катастрофа.

Нурани, обозреватель