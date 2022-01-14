Зась отметил актуальность и своевременность ввода миротворцев в Казахстан

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что ввод миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан был очень актуальным, запрос президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на оказание помощи соответствовал сложившейся ситуации.

«Ввод был очень своевременный. Я считаю, что вот то обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за оказанием помощи к ОДКБ абсолютно соответствовало той ситуации, сложной ситуации, которая складывалась в Казахстане в тот день», — сказал Зась в эфире телеканала «Россия 24».

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Он добавил, что, по сути, в Казахстане «реально сформировались угрозы для государства, для стабильности государства и территориальной целостности», поэтому ввод миротворцев был осуществлён быстро. С их появлением в республике произошёл перелом.