Примечательный визит

Эксперты и в Баку, и в Киеве самым пристальным образом анализируют итоги визита в Украину президента Азербайджана Ильхама Алиева. Тем более что повестка переговоров оказалась действительно насыщенной и многогранной. Ильхам Алиев и Владимир Зеленский подписали Совместную декларацию об углублении стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной. В ходе совместной пресс-конференции глав государств было отмечено: несмотря на пандемию коронавируса, Азербайджан и Украина смогли удвоить взаимный товарооборот и довести его до рекордных для последних 7 лет значений — миллиард долларов. Как сообщил журналистам Зеленский, «мы будем и дальше совместно работать над рядом перспектив. Среди прочего, это создание транспортного коридора, возможно в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдавию». Более того, в ходе визита подписаны соглашение «О сотрудничестве в вопросах продовольственной безопасности», Меморандум намерений между министерствами экономики Азербайджана и Украины «о сотрудничестве в вопросах взаимной торговли», Меморандум намерений «О сотрудничестве в аграрной сфере», Меморандум намерений между SOCAR и компанией Нафтогаз о сотрудничестве в сфере энергетики, Меморандум намерений о сотрудничестве по земельным вопросам и земельного кадастра.

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Пожалуй, один только вышеприведенный список позволяет представить себе масштабы и, скажем так, многогранность двустороннего сотрудничества Баку и Киева. Возможно, подписание документов о сотрудничестве в сфере энергетики между SOCAR и «Нафтогаз» было ожидаемым событием. Но нельзя не заметить, что большое внимание и в тематике подписанных документов, и в ходе пресс-конференции глав государств было уделено именно сотрудничеству в аграрной сфере. Президент Азербайджана отметил на совместной пресс-конференции: «Мы сегодня обсудили и вопрос продовольственной безопасности. Обсуждение этого вопроса позволит Азербайджану улучшить свою продовольственную безопасность путем создания совместных предприятий в пищевой промышленности. Путем таких совместных мероприятий, инновационных мероприятий мы сможем создать новое измерение в наших отношениях».

В самом деле, вряд ли имеет смысл напоминать о знаменитом украинском черноземе и о том, что Украину и в советские годы не без оснований именовали «житницей страны». Как и то, что в силу многих реалий, и географических, и природно-климатических, Азербайджан импортирует многие продовольственные товары, в том числе зерно. Сказать, что это открывает новые перспективы для сотрудничества Баку и Киева — ничего не сказать. Более того, дело может и не ограничиться куплей-продажей. В своем недавнем интервью президент Азербайджана, напомним, отметил, что «мы уже начали заниматься и этим вопросом — арендовать в других странах приемлемые для зерноводства плодородные земли, выращивать там продукцию и завозить в Азербайджан». Идет ли речь именно об Украине, пока что предмет гадания, но в том, что сотрудничество Баку и Киева в аграрной сфере получает новое измерение, сомнений уже нет.

И, если уж быть до конца откровенными, итоги визита президента Азербайджана в Украину заставляют вспомнить известное изречение Конфуция: лучше зажечь одну свечу, чем тысячу лет клясть темноту. Когда речь идет об отношениях с Украиной, в журналистском и экспертном сообществе принято фокусироваться на политической поддержке, вопросах территориальной целостности и т.д. Но Азербайджан действительно предлагает другое измерение: конкретные проекты, инвестиции и программы сотрудничества. И это куда масштабнее, чем «одна свеча».

Отдел политики