Азербайджан добился почти 6-процентного роста ВВП

Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составил 5,6%, говорится в сообщении Госкомитета по статистике. Рост в нефтегазовом секторе составил 1,8%, в ненефтяном секторе – 7,2%.
По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за 2021 год составил 92 млрд 857,7 млн манатов.
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В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 42,5%, торговли и ремонта транспортных средств — 10,1%, на транспорт и складское хозяйство – 6,9%, строительство – 5,9%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство – 5,9%, на сектор информации и связи — 1,8%, на сферу размещения туристов и объектов общепита — 1,3%, на прочие сектора — 17,2%.
Доля налогов в ВВП составила 8,4%.
ВВП на душу населения в 2021 году составил 9 тыс. 269,3 манат.
Министерство экономики Азербайджана на 2021 год прогнозировало рост ВВП на уровне 5,1%.
Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.