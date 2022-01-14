В США утверждают об отправке российских диверсантов в Украину

Россия направила на Украину группу диверсантов, чтобы провести там провокации в случае, если Москве нужен будет предлог для вторжения на украинскую территорию, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

«У США есть информация, согласно которой Россия разместила группу разведчиков, чтобы те могли провести диверсии на востоке Украины. Цель этого — создать предлог для вторжения», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

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Собеседник журналистов пояснил, как отмечает телеканал, что речь якобы идет о диверсантах, обученных боевым действиям в городских условиях и применению взрывчатки. Предполагается, что их возможной задачей являются акты саботажа против «пророссийских сил» на Украине.

Сотрудник администрации США пояснил, что, по мнению Вашингтона, РФ может пойти на вторжение на Украину, «если они не смогут добиться своих целей через дипломатию».

«Российские военные планируют начать эти действия (диверсии) за несколько недель до военного вторжения, которое могли бы начаться между серединой января и серединой февраля», — сказал он.

Associated Press отмечает со ссылкой на американскую администрацию, что в РФ, по мнению США, «начали кампанию по дезинформации через соцсети, чтобы выставить Украину в образе агрессора», готовящего атаки на пророссийские силы на востоке Украины.

Агентство пишет, что, как считают США, РФ, в случае проведения диверсий на Украине, обвинит в них Киев.

Аналогичной информацией располагают в Пентагоне. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия якобы готовит повод для вторжения на Украину.

«Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже работает активно, чтобы создать предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину», — цитирует его РИА Новости.

