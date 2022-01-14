Баку и Анкара обменялись поздравлениями

14 января 2022 года между министрами иностранных дел Азербайджанской Республики и Турецкой Республики состоялся обмен поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджанской Республики, министр Джейхун Байрамов сердечно поздравил коллегу из братской страны с тридцатилетием установления дипломатических отношений. Он отметил, что наши отношения с братской Турцией, вошедшей в историю как первое государство, признавшее независимость Азербайджана, за прошедшие годы развивались в соответствии с идеями основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка “Радость Азербайджана-наша радость, печаль-наша печаль” и великого лидера нашего народа Гейдара Алиева — “один народ-два государства”. Было подчеркнуто, что нынешний уровень отношений между нашими странами основан на воле наших народов и братских отношениях президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Министр Джейхун Байрамов отметил, что азербайджано-турецкие отношения достигли своего исторического пика, и с удовлетворением отметил вклад своего коллеги Мевлюта Чавушоглу в повышение отношений между нашими странами со стратегического уровня до уровня союзничества.

Было подчеркнуто, что глава государства и азербайджанский народ в целом высоко ценят поддержку братской Турции на всех уровнях справедливой позиции нашей страны в период Отечественной войны и после нее.

Было отмечено, что совместно реализуемые крупномасштабные региональные и глобальные проекты способствуют дальнейшему расширению торгово-экономических связей между нашими странами, региональному развитию, также было отмечено успешное продолжение сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.

Премьер-министр Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что братские и союзнические отношения между нашими странами будут развиваться по восходящей линии в соответствии с интересами наших народов.

В свою очередь, министр Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанского коллегу. Он отметил, что 71-летняя разлука между Турцией и Азербайджаном завершилась с подписанием протокольных документов 14 января 1992 года, и что посольство Турецкой республики в Баку, начавшее свою деятельность с того же дня, стало первым диппредставительством в Азербайджане.

Мевлют Чавушоглу отметил, что наша солидарность, основанная на нерушимых братских узах за последние 30 лет, развивается еще больше благодаря вдохновению, которое дают близкие дружеские отношения глав двух государств. Было отмечено, что совместный вклад двух министров иностранных дел в отношения, доведенные Шушинской декларацией до уровня союзничества, является источником гордости и радости.

Министр отметил, что успехи Азербайджана, который освободил свои территории от оккупации, восстановил территориальную целостность, стал восходящей звездой региона с достигнутым уровнем благосостояния, всегда являются источником гордости и радости для Турции. Он подчеркнул, что как и до сих пор, так и впредь они будут настойчивы и полны решимости вывести наши отношения на более высокий уровень.

Министр Мевлют Чавушоглу выразил уверенность в том, что успехи, достигнутые за последние 30 лет как две братские страны, дадут направление нашему будущему, что наши братские связи будут играть важную роль в установлении мира и стабильности в нашем регионе и во всем мире. Он пожелал дружественному и братскому азербайджанскому народу благополучия и добрых дней в надежде на то, что восстановление дипломатических отношений принесет пользу нашим государствам и народам и будет продолжаться еще несколько таких 30 лет.