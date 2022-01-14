У Борреля приветствуют диалог Турция-Армения

Евросоюз приветствует стремление Турции и Армении работать над нормализацией двусторонних отношений, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля — Петера Стано.

«ЕС приветствует желание как Турции, так и Армении работать над нормализацией отношений между двумя странами, а также назначение спецпредставителей с этой целью», — говорится в заявлении.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

В ЕС назвали первую встречу спецпредставителей, которая состоялась в Москве ранее в пятницу, «важным шагом вперед».

«Любые дальнейшие конкретные шаги в сторону нормализации отношений стали бы хорошими новостями для стабильности в регионе и перспектив для примирения и экономического развития», — отмечается в заявлении.

Анкара и Ереван в конце прошлого года назначили спецпредставителей по нормализации отношений между странами. Спецпредставителем от Армении стал заместитель председателя Национального Собрания Рубен Рубинян. Спецпредставителем от Турции — бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

В пятницу спецпредставители Армении и Турции провели переговоры в Москве.