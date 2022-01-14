Эрдоган и Джонсон провели переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Обсуждены шаги, которые будут способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между Турцией и Соединенным Королевством, в первую очередь в сфере оборонной промышленности и торговли.

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Стороны обменялись мнениями относительно международной тематики с акцентом на события в Сирии и Украине, проблему изменения климата и миграционный кризис.