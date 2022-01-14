ОДКБ: Преждевременно говорить о нормализации обстановки в Казахстане

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прокомментировал ситуацию в Казахстане.

«Последние два дня я провёл в Казахстане. Был и в столице, и в Алма-Ате, в том месте, где размещено наше командование оперативное миротворческих сил, и где выполняются задачи в основном. Да, ситуация там стабилизирована», — сказал Зась (цитата по RT).

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По словам генсека ОДКБ, сейчас можно говорить о том, что по всему Казахстану ситуация взята под контроль государственными органами и силовыми структурами.

«Поэтому о стабилизации можно говорить. К сожалению, ещё… преждевременно говорить о нормализации обстановки. Режим чрезвычайного положения действует, ограничительные меры есть. Есть пять областей, где уже отменены все эти меры чрезвычайные. И постепенно вот этот процесс идёт», — сказал он.

