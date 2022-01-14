Украина и Азербайджан поддержат суверенитет друг друга, заявил Зеленский

«Сегодня мы обменялись мнениями в области политики, экономики и безопасности. Президенты Украины и Азербайджана подписали заявление. Благодаря этому мы будем оказывать поддержку друг другу в вопросах суверенитета и территориальной целостности, работать над защитой наших признанных на международном уровне границ».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с совместным заявлением для печати с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым (цитата по «Report»).

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