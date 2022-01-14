Украинские компании могут участвовать в проектах, реализуемых в Азербайджане, заявил Зеленский

«Мы подробно обсудили все сферы существующего сотрудничества и все возможности для его усиления. Результат встречи – шесть двусторонних документов о сотрудничестве: в сельском хозяйстве, энергетике и торговле».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с заявлением для прессы после церемонии подписания документов с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

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«Их реализация упростит инвестиционную деятельность, усилит продовольственную и энергетическую безопасность, увеличит объем двустороннего товарооборота. У нас много планов, о которых мы подробно говорили с президентом Азербайджана. Несмотря на пандемию, товарооборот между двумя странами не только не снизился, но и впервые за последние семь лет достиг рекордных показателей — почти 1 млрд долл. США. Но это не предел, и сегодня государства поставили перед собой новую амбициозную цель – до 2024 года увеличить объем двусторонней торговли вдвое», — приводит АПА слова В.Зеленского.

«Украинские компании могут участвовать в проектах, реализуемых в Азербайджане. Только что президент Азербайджана пригласил нас. Разумеется, азербайджанские компании действуют и в Украине. Мы также должны подумать о расширении сотрудничества с нашими компаниями в области автоматизации. Потому что это сотрудничество может быть взаимовыгодным», — подчеркнул президент Украины.