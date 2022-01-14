Президент Алиев: SOCAR полна решимости расширить свою деятельность в Украине

«У нас новые планы в области энергетики, которая является традиционной сферой сотрудничества. Уверен, что эти планы найдут свое отражение в жизни. Государственная нефтяная компания Азербадйжана — SOCAR полна решимости расширить свою деятельность в Украине, и я рад, что украинская сторона поддерживает это».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января в Киеве, выступая с совместным заявлением для печати с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит «Репорт».

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