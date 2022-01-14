Токаев раскрыл число задержанных бунтовщиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время беспорядков и режима чрезвычайного положения (ЧП) в январе правоохранительные органы задержали около 2 тыс. человек.

Об этом Токаев написал в пятницу на своей странице в Twitter.

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«Во время событий «трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания», — отметил он.