Абдуллаева отреагировала на провокационный выпад Еревана

«С сожалением вынуждены отметить, что истории, в которых армяне выставлены жертвами, на протяжении десятилетий составляли идеологическую основу армянского национализма, и именно это стало толчком к территориальным притязаниям Армении против Азербайджана, что привело к разрушительному конфликту между Арменией и Азербайджаном, глубоким страданиям сотен тысяч людей».

Об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ по поводу заявления МИД Армении.

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По ее словам, такие необоснованные и деструктивные заявления МИД Армении в период, когда вопросы нормализации постконфликтных межгосударственных отношений являются предметом обсуждения, говорят о том, что противоположная сторона не пытается нормализовать отношения, напротив, отравляет свое общество вредными идеями.

«Что касается вымышленного утверждения о так называемых армянских «погромах» в Азербайджане, то материалы следствия, а также неопровержимые наблюдения ряда международных независимых структур доказывают, что на самом деле это были провокационные действия, подготовленные советскими спецслужбами в условиях усиливающейся борьбы азербайджанского народа за независимость и суверенитет», — подчеркнула она.

Л.Абдуллаева отметила, что МИД Армении вместо того, чтобы необоснованно обвинять Азербайджан, должен признать, что в течение десятилетий грубо нарушались фундаментальные права сотен тысяч азербайджанцев в рамках политики этнической чистки, утвержденной лично бывшими президентами, и оккупационной политики, продолжавшейся почти 30 лет: «Армения должна признать, что виновные лица должны быть привлечены к ответственности, чтобы в будущем подобные преступления не повторялись».