Путин и Си встретятся в Пекине

Президент России Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 4 февраля для проведения переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

«Мы готовим официальный саммит российско-китайский. Президент РФ Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля — в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне», — заявил дипломат (цитата по «Лайфу»).

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Министр иностранных дел отметил, что к встрече лидеров России и Китая готовятся решения, которые будут способствовать наращиванию экономического взаимодействия.

«Мы, кстати, договорились с моим коллегой, другом, министром иностранных дел Ван И о том, что накануне переговоров лидеров мы проведём свою встречу, где подробно рассмотрим всю международную повестку дня», — добавил Лавров.