Госкомитет: Мы все еще сталкиваемся с нарушениями прав детей

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей распространил обращение в связи с инцидентом, который произошел в детском саду в Исмаиллы.

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В обращении говорится, что происходящие в последние дни инциденты в детском саду и другие подобные обстоятельства еще раз свидетельствуют о том, что при приеме на работу специалистов, работающих с детьми, особое внимание следует уделять не только проверке их педагогических знаний, но и оценке их психологического здоровья, моральных ценностей, уровня профессиональной подготовки.

Отмечается, что несмотря на то, что с целью устранения негативных ситуаций Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей регулярно проводятся тренинги и мероприятия, просветительские работы, все еще встречаются случаи нарушения прав детей.

В Госкомитете отметили, что при распространении информации, касающейся детей, важно обратить особое внимание на то, чтобы их права не были ущемлены.

«Еще раз обращаясь к родителям, семьям и каждому члену нашего общества, призываем быть более внимательными к детям, заботиться о них, быть чуткими к их потребностям и желаниям. При возникновении негативных ситуаций просим обращаться в соответствующие государственные учреждения».