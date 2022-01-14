Глава Минобороны Турции заявил о новых рисках, возникших вокруг Украины

Министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар оценил прошедший год как тяжелый.

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Как сообщает Министерство обороны Турции, Х.Акар отметил, что одной из таких проблем является пандемия, влияние которой все еще ощущается во всем мире.

«Другая угроза — очень быстро меняющаяся среда безопасности. После завершения нашей миссии в Афганистане в прошлом году вокруг Украины возникли новые риски», — подчеркнул Хулуси Акар.