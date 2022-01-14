Заместитель Лаврова встретился с Рубиняном до его встречи с Кылычем

В Москве состоялась встреча вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна с замглавы МИД России Андреем Руденко, сообщил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян, передает «Спутник-Армения».

В российской столице, как известно, в пятницу прошли переговоры спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений. Армянскую сторону представляет Рубинян. До встречи с турецким коллегой Рубинян и Руденко обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

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