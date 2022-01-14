Алиев и Зеленский обсудили создание транспортного коридора, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову

Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев на встрече в Киеве в пятницу обсудили перспективы создания транспортного коридора, объединяющего страны Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова, ГУАМ).

«Мы будем и дальше совместно работать над рядом перспектив. Среди прочего, это создание транспортного коридора, возможно в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову», — сообщил Зеленский журналистам по результатам переговоров.

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Алиев на встрече с Зеленским заявил о готовности Азербайджана к сотрудничеству с Украиной во всех сферах.