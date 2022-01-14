Акар: Турецкая армия справилась с обязательствами, взятыми на себя в Азербайджане

“Вооруженные Силы Турции показали всему миру, что справляются с обязанностями, взятыми на себя во многих регионах, прежде всего в Азербайджане и Ливии»

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время церемонии ввода в эксплуатацию учебно-тренировочного судна «Уфук» («Горизонт»).

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“В свое время мы не могли получить поддержку от наших ближайших союзников. А сейчас Турция производит оружие по стандартам НАТО. Мы экспортируем эти системы вооружения, в том числе БПЛА, эффективность которых доказана в операциях, во многие страны”, — подчеркнул министр.