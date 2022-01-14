«Азеригаз» откажется от счетчиков со смарт-картой

В ближайшие несколько лет Производственное объединение «Азеригаз» прекратит закупку prepaid (предоплата) счетчиков со смарт-картой.

Об этом в рамках акции «Открытые двери» журналистам сообщил директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, информирует АПА.

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По его словам, «Азеригаз» еще не отказался от счетчиков со смарт-картой, в 2022 году планируется закупить еще 80 тысяч счетчиков данного типа.

«В ближайшее время, в течение 1-2 лет, мы прекратим закупку счетчиков со смарт-картой», — сказал Р. Алиев.

Отметим, «Азеригаз» приступил к установке механических счетчиков, оснащенных новыми смарт-устройствами. Именно эти счетчики уже считаются счетчиками смарт-типа.