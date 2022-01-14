Лавров: Я не видел нервной реакции Баку и Анкары в связи с вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан

Я не видел нервной реакции в Баку, как в Анкаре со стороны официальных лиц.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров отвечая на вопрос связано ли последнее обострение на армяно-азербайджанской границе с нервной реакцией Азербайджана и Турции в связи с введением миротворцев ОДКБ в Казахстан, в том числе армянских миротворцев.

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«В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ, и мы сейчас запросили объяснение у наших турецких коллег – что это означает. Но официальные лица никаких негативных комментариев не делали, как и официальные лица Азербайджана», — цитирует Лаврова news.am.

