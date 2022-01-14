Японец зарабатывает деньги, сдавая себя в аренду желающим

Житель Японии сдает себя в аренду и зарабатывает на этом деньги, пишет издание LADBible. За плату мужчина может поддержать разговор и стать другом на час.

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Седзи Моримото, по собственным словам, всегда был непринужденным и незаинтересованным парнем, которого часто называли бездельником. Проработав в нескольких местах после колледжа, мужчина в 2018 году нашел свое призвание.

Японец создал аккаунты в социальных сетях и начал предлагать свои платные услуги всем заинтересованным лицам. Однако у Седзи есть правило: он не будет выполнять какую-либо работу, поэтому отклонял все предложения, в которых нужно было заняться уборкой, стиркой и тому подобное.

«Я сдаю себя, чтобы ничего не делать, поэтому не прилагаю особых усилий. Я даже не инициирую разговор — просто отвечаю на болтовню», — прокомментировал Моримото.

Всего у Седзи было 300 заказов. По словам японца, люди использовали его по-разному. Кому-то было просто одиноко, другие платили мужчине, чтобы он составил им компанию при походе в какое-нибудь место.

Кроме того, основываясь на своем опыте, Моримото написал четыре книги.