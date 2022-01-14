Тарифный совет повысил расценки на услуги почтовой связи

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана обратилось в Тарифный совет по вопросу повышения тарифов на универсальные услуги почтовой связи.

Как сообщили в Тарифном совете, текущие тарифы не покрывают расходы, связанные с обслуживанием.

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«Новые тарифы позволят покрыть расходы, а также останутся низкими по сравнению с тарифами других почтовых операторов. Новые тарифы на использование услуг универсальной почтовой связи были утверждены единогласным решением членов Тарифного совета», — говорится в сообщении ведомства.