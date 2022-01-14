Лавров заявил, что предложенный Алиевым формат «3+3» активно поддержан Россией

Идея формата 3+3 была активно поддержана нами, когда ее предложил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции, передает Report.

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«Усилия по нормализации турецко-армянских отношений способствуют нормализации обстановки на Южном Кавказе и помогают создавать условия для того, что сохраняющиеся еще политические проблемы решались гораздо более активно и плодотворно путем, в том числе, развития экономического и иного сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа и тремя их соседями: России Турции и Ирана»,- подчеркнул он.

По его словам, начатые в формате 3+3 процессы гораздо более значимы, поскольку обсуждаются перспективы развития всего региона.