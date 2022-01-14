Прокурор запросил для главы сайта Аzadinfo.az 4 года лишения свободы

В Насиминском районном суде завершено судебное следствие по уголовному делу учредителя ООО «Аzadinfo.az» Махира Алекперова (Хаттаб), обвиняемго в вымогательстве.
Сегодня на процессе под председательством судьи Азера Тагиева выступил государственный обвинитель, передает АПА.
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Отметив, что обвинения в отношении М.Алекперова были доказаны в ходе судебного следствия, прокурор запросил для обвиняемого 4 года лишения свободы.
Адвокат обвиняемого попросил о предоставлении времени для выступления защиты.
Процесс будет продолжен 18 января.