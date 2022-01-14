Москва передаст Баку предложения Еревана относительно комиссии по демаркации, заявил Лавров

Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, передает ТАСС.

«Буквально вчера я общался с армянским коллегой, у которого новые предложения появились, мы их передаем Баку. Будем смотреть, как сделать так, чтобы она (комиссия) заработала как можно раньше. Однако это не относится к карабахскому региону и вопросу урегулирования, это сугубо двусторонний вопрос, который уже почти год как мы предлагаем начать прорабатывать, создав для этого комиссию по демаркации и делимитации», — сказал Лавров.

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