Ильхам Алиев прибыл в Украину

14 января президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского отправился с рабочим визитом в Украину.

В Международном аэропорту Борисполь в Киеве, где развеваются государственные флаги обеих стран, в честь президента Азербайджана выстроился почетный караул.

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Главу государства встретила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и другие официальные лица.