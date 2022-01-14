Если Алиев что-то пообещал, то он сделает

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем интервью местным ТВ озвучил целый ряд важных месседжей. В том числе и в таком деликатном вопросе, как признание границ. Глава государства не просто вновь призвал Армению к подписанию мирного договора с Азербайджаном. Президент, кроме всего прочего, еще и напомнил об исторической принадлежности многих территорий, которые сегодня входят в состав Армении, в том числе и Зангезура, точнее, Западного Зангезура, отторгнутого от Азербайджана в двадцатые годы.

А вот тут нужны подробности. Президент Азербайджана еще раз продемонстрировал, что выстраивает свою политику в расчёте не на следующие выборы, а на следующие поколения, И что победа Азербайджана в 44-дневной войне полностью «перекроила» политический расклад в регионе, и ее последствия только начинают раскрываться.

Как минимум Азербайджан при любом раскладе имеет право поставить вопрос о праве на возвращение для азербайджанцев, насильственно депортированных из Армении, и их потомков. Причем с международными гарантиями. «Этнические чистки» азербайджанцев в Армении были частью армянской стратегии по отторжению от Азербайджана еще и Карабаха.

Но есть и еще одна сторона вопроса. Да, признание границ никто не отменял. Но это, во-первых, процесс взаимный. Президент Ильхам Алиев не зря озвучил недвусмысленное предупреждение: «Если они не хотят признавать нашу территориальную целостность, то тогда и мы не признаем их территориальную целостность. У нас, возможно, в сто раз больше оснований для непризнания территориальной целостности Армении».

А во-вторых, возможно ли в принципе полностью «обнулить» политические последствия проигранной войны и вернуться к «исходной точке», как будто ничего не было — вопрос как минимум открытый. Особенно если в Армении будут продолжать строить планы реванша, устраивать провокации и предъявлять претензии на азербайджанскую территорию. Так что армянским стратегам самое время сесть за учебники, сравнить карты и задуматься, как изменились границы, к примеру, Германии после двух мировых войн. А еще помнить: если президент Азербайджана что-то пообещал, то он сделает.

Нурани, обозреватель