Посол Турции: Пусть наше братство будет длиться вечно

«Шушинская декларация была подписана президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ильхамом Алиевым, что перевело наши отношения со стратегического уровня на союзнический. Поздравляю с 30-летием дипломатических отношений Турции с Азербайджаном, пусть наше братство будет длиться вечно.

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Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Отметим, что сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.