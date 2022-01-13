Яценюк: Путин съест Зеленского на завтрак

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит остерегаться единоличных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку тот попросту «съест его на завтрак». Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время выступления на Киевском форуме безопасности, пишет «Газета.ру».

По его словам, встреча может пройти лишь в сопровождении США и ЕС.

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При этом политик назвал нонсенсом прошедшие в Брюсселе переговоры РФ с НАТО по гарантиям безопасности. Яценюк заявил, что государствам Запада следовало бы ввести новые жесткие санкции в отношении российского государства, предоставить Украине больше оружия и лишь потом идти на диалог с Москвой.

Экс-премьер подчеркнул, что Зеленский на переговорах с Путиным должен обсудить территориальную целостность Украины и возвращение «оккупированных территорий».