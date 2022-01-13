Байрамов проинформировал исполнительного директора Американского еврейского комитета об армянской провокации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

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Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отнесся к встрече с Дэвидом Харрисом, проведенной в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, и обсуждениям, проведенным с Американским еврейским комитетом.

Стороны выразили согласие с развитием сотрудничества между правительством Азербайджана и еврейскими общинами.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседников о текущей ситуации в регионе, в том числе о предпринятых Баку шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о продолжающихся военных провокациях Армении, убийстве азербайджанского военнослужащего два дня назад и возложении ответственности за это на Армению.

Дэвид Харрис поблагодарил за встречу и предоставленную информацию. Он подчеркнул важность обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе.

На встрече стороны также обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.