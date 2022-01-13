Михаил Финкель: Очень правильно, что Азербайджан, наконец, перенял старую израильскую практику «за зуб выбивать челюсть»

«Мы видим сейчас ситуацию, которая недавно еще была позитивной, и мы видели конструктивное поведение премьера Пашиняна, который, якобы, пытался помочь: отдал карты минных полей нескольких районов, встречался с президентом Алиевым и в Сочи, и в Европе, и действительно демонстрировал некое желание разрядить ситуацию. Однако мы также видим, что очевидно не все от него зависит, и, наверное, есть головокружение от успехов, от того, что Армения возглавляет сейчас ОДКБ и сто армянских военнослужащих были посланы в Казахстан, чтобы контролировать ситуацию вокруг алматинского рынка».

Об этом в беседе с Minval.az сказал израильский политолог, раввин Михаил Финкель, задавшись вопросом, что, может быть, этот «грандиозный военный успех», продемонстрировавший «мощь, силу и остроту» разведывательных данных армянских военнослужащих, подтолкнул определенные силы в Армении на этот глупый «реванш»? Подтолкнул на новый виток провокации и насилия армянских террористов, на то, чтобы убить одного из азербайджанских военнослужащих.

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Как отметил Финкель, сейчас в Израиле, очень опечалены смертью азербайджанского военного, и в связи с этой трагедией, он хотел бы выразить свои соболезнования азербайджанскому народу.

«Гибель даже одного человека – это страшная, колоссальная трагедия», — подчеркнул политолог.

«Я считаю, что Пашинян не контролирует всех и вся в Армении, там есть разные центробежные силы, причем, как внутри политического сегмента Армении, так и внутри силовиков», — высказал свое мнение израильский политолог. Конечно, отмечает он, можно предположить, что сам Пашинян на это пошел, однако это полностью противоречит его поведению, тому тренду, что он взял в последние месяцы – а это, подчеркнул Финкель, «конструктивный тренд на налаживание отношений с Азербайджаном».

Скорее всего, по его словам, «что это даже может быть, некая дискредитация Пашиняна в его отношениях с Азербайджаном, его оппонентами». Которые пытаются подорвать все его усилия на нормализацию и на построение поначалу «холодного мира», но «мира с Азербайджаном», высказал мнение политолог.

«Я всецело поддерживаю мнение президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что у каких-то высокопоставленных эшелонов власти в Армении произошла некая переоценка собственных сил в связи с ролью Армении в ОДКБ и с тем, что она является страной-председателем, что им показалось, что они уже стали такими «сильными и великими» и могут начать провокации на границе, полагая при этом, что их будет защищать контингент войск ОДКБ. Но этого не будет, и президент Азербайджана совершенно верно сказал, что «мы никого не боимся и что у вас ничего не получится», — отметил Финкель.

По его словам, очень правильно то, что Азербайджан, наконец, перенял «старую израильскую практику «за зуб выбивать челюсть» и стал убивать террористов больше, чем убитых ими солдат.

«То есть, мы действительно увидели, что за смерть своего солдата Азербайджан отомстил, ликвидировав восемь армянских террористов. Таким образом, создается такой прецедент, когда террористам невыгодно нарушать спокойствие, невыгодно начинать новую войну, военную авантюру, невыгодно нападать, потому что «овчинка» не будет стоить «выделки» и армянским провокациям будет нанесен непоправимый урон. Это жесткое, но очень правильное решение, всецело поддерживаю его», — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров